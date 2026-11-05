Kaza, saat 16.30 sıralarında Ortaköy ilçesi Gökler köyü kavşağında meydana geldi.
Mehmet Demirhan (40) idaresindeki mısır yüklü tır, kavşakta Muhammed Gül (28) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada TIR şarampole devrildi.
Tır sürücüsü Mehmet Demirhan ile yanındaki Cuma Karagöz (23) ve otomobil sürücüsü Muhammed Gül yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı üç kişi Ortaköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.