Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, manevra yapan bir TIR'ın çarptığı 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Tatlıkuyu Mahallesi 1319/2 Sokak'ta saat 10.30 sıralarında yaşanan olayda, sokak üzerinde manevra yapmakta olan Özcan Ç. idaresindeki 41 AAJ 484 plakalı demir yüklü TIR, o esnada kaldırımda yürümekte olan Berat Eker'e çarptı.

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çarpmanın etkisiyle demir yüklü TIR’ın dorsesi ile yol kenarındaki bir evin bahçe duvarı arasında sıkışan Berat Eker, ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki Eker, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin cenazesi, otopsi işlemleri için Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü morguna gönderildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazaya karışan 41 AAJ 484 plakalı demir yüklü aracın sürücüsü Özcan Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen TIR şoförünün işlemlerinin devam ettiği bildirilirken, adli makamlarca kazanın meydana geliş şeklini ve kusur durumunu belirlemek amacıyla başlatılan geniş kapsamlı soruşturma sürdürülüyor.