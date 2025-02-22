Bursa'da, seyir halindeki TIR'ın dorsesi kupadan koparak yol ortasında kaldı. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre Bursa- Ankara karayolu Ümitalan rampasında seyir halinde olan, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR'ın yokuş çıktığı esnada dorsesi henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda kupadan koparak, yol ortasında kaldı.

Seyir halindeki TIR'ın ön kısmı yolun yaklaşık 100 metre ilerisinde durabildi.

Olayda herhangi bir kaza meydana gelmezken, sürücülerin saniyelerle kurtulduğu o anlar bir aracın kamerasına yansıdı.