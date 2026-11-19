Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Mardin yolu üzerindeki Kırmasırt Mahallesi mevkisinde şüpheli bir TIR’ı durdurdu.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince TIR’ın 13 metre uzunluğundaki dorsesinde yapılan detaylı incelemede, dikkat çekici bir düzenek ortaya çıkarıldı.

Dorsenin tabanına profil demirler yerleştirilerek yaklaşık 1 metre yüksekliğinde ve 2,5 metre genişliğinde gizli bir bölme oluşturulduğu belirlendi. Üst kısmı damlama borularıyla örtülen, dışı ise çadırla kapatılan gizli bölmede Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen bulundu.

Olayla bağlantılı olduğu ve göçmen kaçakçılığını organize ettiği tespit edilen İ.Ç. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yakalanan 55 göçmenin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.