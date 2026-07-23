Kaza, saat 14.00 sıralarında Ereğli ilçesi Konya- Adana kara yolunda meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı 27 AJP 768 plakalı TIR'ın patlayan lastiği, parçalanıp yola savruldu.

MANEVRA SONRASI BAŞKA ARACA ÇARPTI

Arkadan gelen 01 ECS 74 plakalı otomobilin sürücüsü Güler Işık lastik parçalarına çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada Işık’ın otomobili ile aynı yöne giden Osman Zafer Ulubaş'ın kullandığı 01 BDJ 748 plakalı cip çarpıştı.

8 KİŞİ YARALANDI

Savrulan araçlardan biri takla atarken, diğeri bir un fabrikasının bahçesine girdi. Kazada otomobilin sürücüsü Gülten Işık, yanındaki İkranur Işık (6), Yusuf Efe Işık (3), Halime Işık (60), Adnan Toprak Işık (9) ve Serpil Işık (30) ile diğer sürücü Osman Zafer Ulubaş (68) ve yanındaki Selda Ulubaş (64) yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı 8 kişi, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına aldı.