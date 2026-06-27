Feci kaza, D-400 kara yolu Koruklu Kavşağı'nda meydana geldi. Samet D. yönetimindeki 63 NU 386 plakalı TIR, ışıklı kavşakta Tülay Y. idaresindeki 01 BDH 065 plakalı otomobile ardından 06 BCK 144 plakalı başka bir otomobile çarptı. Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. TIR şoförü Samet D. gözaltına alındı, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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