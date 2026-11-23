Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarpan TIR, aracın üzerine devrildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Bilecik-Adapazarı D-650 kara yolunun Mekece Mahallesi kesiminde meydana geldi. 42 EEL 85 plakalı TIR, trafik ışıklarında bekleyen 11 ABM 289 plakalı hafif ticari araca çarpıp üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.