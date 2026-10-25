Ağrı’nın Hamur ilçesinde öğle saatlerinde ortalığı savaş alanına çeviren feci bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. yönetimindeki 04 AAY 361 plakalı şeker pancarı yüklü tır, Hamur-Tutak Kavşağı üzerinde henüz sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 34 CCP 485 plakalı otomobil ile şiddetli bir şekilde çarpıştı.

OTOMOBİLDE BULUNAN 4 KİŞİ CAN VERDİ

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ve tırın altında kalarak hurda yığınına dönen otomobili gören çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Sağlık ve kurtarma ekiplerinin hurdaya dönen otomobilde yaptığı incelemelerde, araçta bulunan 15 yaşındaki F.K., 72 yaşındaki V.K., 62 yaşındaki D.K. ve 36 yaşındaki A.K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, AFAD ve itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak morga kaldırıldı.

TIR SÜRÜCÜSÜ HASTANEDE

Kazada yaralanan tır sürücüsü M.K. ise sağlık ekiplerinin kaza mahallindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hamur Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Feci kazanın ardından kavşakta trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.