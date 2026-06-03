Kaza, saat 21.30 sıralarında Gemlik ilçesi Bursa-Yalova kara yolunda meydana geldi. Yalova istikametinden Bursa’ya ilerlerken şoförünün kontrolünü kaybettiği 06 EUZ 85 plakalı TIR, makasladı. Dorsenin yolu kapatması nedeniyle bölgede trafik uzun süre durma noktasına gelirken, araç kuyrukları oluştu.
Kaza yerine sevk edilen ekipler, güvenlik önlemleri alarak yolu kontrollü şekilde trafiğe açmak için çalışma başlattı.
Öte yandan TIR’ın makasladığı anlar, başka bir aracın yol kamerasına yansıdı. TIR’ın kaldırılmasının ardından trafik akışı, yeniden normale döndü.