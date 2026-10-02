TIR otobüs durağına daldı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Hadımköy Ömerli KİPTAŞ Konutları durağında yaşandı. İddiaya göre, 81 AAF 288 plakalı TIR'ın şoförü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolsüz şekilde ilerleyen TIR, yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle durağın yanındaki mobese kamerası direği yere devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada yaralanan ya da hayatını kaybeden kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.