Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır şoförleri, yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için araçlarını park ederek sınır kapısını geçişlere kapattı. Yetkililerle yapılan görüşmelerin ardından şoförler yolu açtı ve geçişler yeniden başladı.

İşlemlerinin tamamlanması için tır parkında bekleyen şoförler, sınır kapısı önünde toplandı. Eylemde vize sorunları, sınır kapılarındaki uzun bekleme süreleri, yetersiz park alanları ve tır parklarında satılan ürünlerin yüksek fiyatları gündeme getirildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak, şoförlerin sorunlarına çözüm bulacaklarını ancak yolu açmaları gerektiğini söyledi. Bir süre sonra sınır kapısına gelen Edirne Vali Yardımcısı Şevket Atlı da sürücü temsilcileriyle görüşerek sorunlarını dinledi. Atlı, şoförlerin taleplerinin yetkili makamlarca takip edildiğini belirtti.

TEMSİLCİDEN RANDEVULU SİSTEM AÇIKLAMASI

Tır şoförlerinin temsilcisi Cem Kazar, talepleri üzerine Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan geçişlerde randevulu sisteme geçileceğini belirterek Vali Yardımcısı Atlı'ya teşekkür etti. Görüşmenin ardından şoförler yolu açarak sınır kapısından geçişlere devam etti.

Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ali Topçu da tır şoförleriyle görüştü.