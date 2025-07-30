Olay, dün sabah saatlerinde yük taşıma işi sırasında yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, araçtan araca yük taşıyan hamallarla birlikte çalışan genç, işin tamamlanmasının ardından geri manevra yapan kamyonetin altında kaldı.
İddiaya göre, kamyoneti kullanan sürücü, aracı yanlışlıkla geri vitese takınca, genç iki kamyonet arasında sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Acı olay, çalışma arkadaşları arasında büyük üzüntüye neden oldu.