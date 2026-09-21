TIR yangını tünel geçişini kapattı

Bayraklı Tünelleri'nin Çiğli istikametinde seyir halindeki bir TIR'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, saat 12.33'te gelen ihbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Karşıyaka, Çiğli ve Merkez arazözleri ile temiz hava dolum aracı yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu alevler yaklaşık 20 dakikada kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle tünelde yoğun duman oluştu. Görüşü olumsuz etkileyen duman, tünelin duman tahliye sistemiyle güvenli şekilde uzaklaştırıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, TIR kullanılamaz hale geldi.
Gerekli müdahalenin ardından tünelde trafik akışı normale döndü.