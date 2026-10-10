Kaza, Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisi yakınlarında meydana geldi. Muzaffer Bolat yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, seyir halindeki TIR'a arkadan çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan kişileri çıkardı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eyüp Bolat ile eşi Meşude Bolat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan sürücü Muzaffer Bolat ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hayatını kaybeden çiftin cansız bedenleri, incelenmek üzere morga kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.