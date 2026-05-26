Sosyal medyada aksesuarlı tırlarıyla tanınan Tanju Akdoğan'ın sahibi olduğu belirtilen T Akdoğan Trans Lojistik, yüzde 10 bin büyüme sonrası hızlı çöküşe geçti.

Osmaniye 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, daha önce iflas korumasına aldığı şirketin konkordato talebini reddetti.

Mahkeme, 22 Mayıs'ta verdiği kararla şirketin mühlet kararını kaldırırken iflasına hükmetti.

Tanju Akdoğan, özellikle sosyal medyada paylaşılan gösterişli tır videolarıyla tanınıyordu.

ÜÇ AY ÖNCE KONKORDATO İLAN ETMİŞTİ

Şirket Şubat 2026'da borçlarını yapılandırmak için konkordato talebinde bulunmuş ve üç aylık mühlet almıştı.

Konkordato sürecinde yapılan değerlendirmeyle şirketin talebi kabul görmedi ve iflas yolu açılmış oldu.