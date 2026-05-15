İ L A N
T.C. TİREBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ
14.04.2026
Sayı : 2026/131 Esas
Davacı ASİYE UZUN tarafından Gaipliği istenenSüleyman Karahan hakkındamahkememize açılanGaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve uzun süredir kendisinden haber alınamayan SÜLEYMAN KARAHAN'ı tanıyan ve bilen kişilerin, ayrıca bu konuda herhangi bir bilgisi olan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize başvurup bilgi vermeleri hususu ilan olunur.14.04.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 11939276312
ADI SOYADI : SÜLEYMAN KARAHAN
BABA ADI : SALİH
ANA ADI : ELMAS
DOĞUM TARİHİ : 13/07/1965
DOĞUM YERİ : TİREBOLU
İKAMETGAH ADRESİ : Bilinmiyor
