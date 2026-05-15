İ L A N

T.C. TİREBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ

14.04.2026

Sayı : 2026/131 Esas

Davacı ASİYE UZUN tarafından Gaipliği istenenSüleyman Karahan hakkındamahkememize açılanGaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve uzun süredir kendisinden haber alınamayan SÜLEYMAN KARAHAN'ı tanıyan ve bilen kişilerin, ayrıca bu konuda herhangi bir bilgisi olan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize başvurup bilgi vermeleri hususu ilan olunur.14.04.2026

GAİP

TC KİMLİK NO : 11939276312

ADI SOYADI : SÜLEYMAN KARAHAN

BABA ADI : SALİH

ANA ADI : ELMAS

DOĞUM TARİHİ : 13/07/1965

DOĞUM YERİ : TİREBOLU

İKAMETGAH ADRESİ : Bilinmiyor

#ilangovtr Basın no ILN02468450