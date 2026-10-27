Giresun’da Tirebolu Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Aydın, Belediye Başkanı Bülent Kara’nın AKP’ye geçme kararı aldığını öne sürerek görevinden istifa ettiğini duyurdu. Aydın, bu kararın siyasi anlayışı, ilkeleri ve temsil ettiği siyasi duruşla bağdaşmadığını belirtti.

Facebook hesabından açıklama yapan Aydın, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti’den belediye meclis üyesi seçildiğini, ardından belediye başkan yardımcılığı görevini üstlendiğini bildirdi. Aynı seçimde İYİ Parti’den belediye başkanı seçilen Kara’ya ilişkin iddiasını paylaşan Aydın, seçmenin kendilerine yalnızca belediye hizmetlerini yürütme değil, temsil ettikleri siyasi değerlere sahip çıkma sorumluluğu da verdiğini vurguladı.

“SANDIKTAN ÇIKAN İRADE” VURGUSU

Aydın, açıklamasında “Sandıktan çıkan irade, kişisel tercihler doğrultusunda kolayca değiştirilebilecek bir emanet değildir” dedi. Siyasi tercihlerin kişisel olduğunu ancak kamu görevinin seçmene karşı sorumluluk ve verilen sözlere bağlılık gerektirdiğini ifade etti.

Siyasi tutarlılığı, değişen güç dengelerine göre yön değiştirmek değil, inandığı değerlerin arkasında durmak olarak gördüğünü belirten Aydın, şunları kaydetti:

“Bu anlayışla, seçmenin iradesini ve siyasi kanaatimi göz ardı eden bir sürecin içinde yer almayı ve görevimi bu koşullar altında sürdürmeyi doğru bulmuyorum.”

Meselenin kişisel kırgınlıklar ya da makam hesapları olmadığını söyleyen Aydın, istifasını şu sözlerle duyurdu:

“Bize güvenerek oy veren hemşehrilerimize karşı sorumluluğumun gereği olarak, Tirebolu Belediye Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum.”