İzmir Tire'de incir hasadına sayılı günler kala, bölgedeki tarım işçilerinin merakla beklediği yevmiye ve aylık tutarları netleşti. Toplanan komisyon üyelerinin ortak aldığı kararlara göre, işçilerin alacağı ücretler belirlendi.

Komisyon kararlarına göre, dayı başı ve nakliye dahil çırpıcı ve toplayıcılara net günlük 2 bin TL yevmiye ödenmesi kararlaştırıldı.

Bekçi adı altında yatılı olarak çalışan incir işçilerinin çalışma şartları da netleştirildi. Bekçi işçileri için belirlenen 33 günlük çalışma şartı karşılığında 110 bin TL aylık ödeme yapılması kararlaştırıldı.

Sepetçi ve taşıyıcı işçilerin ücretleri ise sabit bir tutar yerine pazarlığa tabi tutuldu.