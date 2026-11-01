Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde, TIR'ın arkadan çarptığı otomobil takla atıp ters döndü. Otomobildeki 4 kişinin yaralandığı kazada TIR sürücüsü durmadan yoluna devam etti. Kaza anı, önde ilerleyen başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İstanbul'dan Ordu'ya cenazeye gitmek üzere yola çıkan Ç.A. yönetimindeki 59 AG 946 plakalı otomobile, Ankara yönünde ilerlediği sırada aynı yöndeki TIR arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı.
Sürücü Ç.A. ile araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
TIR SÜRÜCÜSÜ İLERİDE DURDURULDU
Araç kamerası görüntülerinde, TIR'ın şerit değiştirdiği sırada otomobile arkadan çarptığı ve ardından durmadan yoluna devam ettiği görüldü. TIR'ın sürücüsü ileride durdurularak ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Kaza nedeniyle tünel geçişinde trafik bir süre kontrollü sağlandı. Otomobilin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.