Tırnakların rengi, şekli ve yapısı, vücudun genel sağlık durumu hakkında önemli ipuçları verebiliyor. Beslenme eksikliklerinden mantar enfeksiyonlarına kadar çeşitli rahatsızlıklar tırnaklarda değişikliklere yol açabiliyor. Cleveland Clinic tarafından paylaşılan bilgilere göre her leke veya çizgi bir hastalık belirtisi olmasa da özellikle aniden ortaya çıkan ve ilerleyen değişikliklerin dikkate alınması gerekiyor. Uzmanlar, tırnakların görünümüne bakılarak kesin teşhis konulamayacağını belirtiyor.

TIRNAKLARDAKİ LEKELER NE ANLAMA GELİYOR?

Sağlıklı tırnaklar genellikle pembe renkte, pürüzsüz ve düzgün bir yapıya sahip oluyor. Tırnaklarda ağrı, belirgin kırılganlık, soyulma veya tırnak yatağından ayrılma gibi değişikliklerin bulunmaması bekleniyor. Yaş ilerledikçe ortaya çıkan küçük uzunlamasına oluklar ise çoğu zaman doğal değişiklikler arasında değerlendiriliyor.

Ancak tırnak renginin belirgin şekilde değişmesi, alışılmadık çizgilerin oluşması veya tırnakların aşırı kırılgan hale gelmesi farklı sağlık sorunlarıyla ilişkili olabiliyor. Cleveland Clinic uzmanları, özellikle nedeni bilinmeyen ve kalıcı hale gelen değişikliklerde tıbbi değerlendirme yapılmasını öneriyor.

SARI VE BEYAZ TIRNAKLAR HANGİ HASTALIKLARIN BELİRTİSİ?

Tırnakların sararması, koyu renk oje kullanımı, sigara, yaralanmalar veya bazı hastalıklar nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Sararmaya kalınlaşma, kırılganlık, şekil bozukluğu ve ufalanma eşlik ediyorsa mantar enfeksiyonu ihtimali gündeme geliyor. Uzmanlar, bu durumda kişinin kendi kendine mantar ilacı kullanmak yerine doktora başvurması gerektiğini belirtiyor.

Tırnakların alışılmadık derecede soluk veya beyaz görünmesi ise anemi, beslenme bozuklukları ve bazı kronik hastalıklarla ilişkili olabiliyor. Özellikle soluk tırnaklara sürekli yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi veya fiziksel efor sırasında nefes darlığı eşlik etmesi durumunda uzman değerlendirmesi öneriliyor.

TIRNAKLARDAKİ BEYAZ LEKELERE DİKKAT

Tırnaklarda görülen küçük beyaz noktalar, çoğu zaman tırnak plağında veya tırnağın oluştuğu bölgede meydana gelen küçük yaralanmalardan kaynaklanıyor. Bu lekeler, tırnak uzadıkça kenara doğru ilerliyor ve tırnağın kesilmesiyle ortadan kalkabiliyor. Yaygın inanışın aksine beyaz lekelerin tek başına kalsiyum eksikliğini göstermediği belirtiliyor.

Bununla birlikte beyaz lekelerin birçok tırnakta ortaya çıkması, uzun süre kaybolmaması veya başka belirtilerle birlikte görülmesi durumunda doktora başvurulması öneriliyor. Uzmanlar, yalnızca tırnakların görünümüne bakılarak hangi vitamin veya mineralin eksik olduğunun belirlenemeyeceğini ifade ediyor.

TIRNAKTAKİ KOYU ÇİZGİLER NEYİN HABERCİSİ?

Tırnaklarda oluşan kahverengi veya siyah çizgiler, yaralanma ve pigment değişiklikleri gibi farklı nedenlerden kaynaklanabiliyor. Ancak özellikle tek bir tırnakta yeni ortaya çıkan koyu dikey çizgilerin dikkate alınması gerekiyor. Cleveland Clinic uzmanları, nadir durumlarda bu tür değişikliklerin tırnak melanomu olarak bilinen ciddi bir cilt kanseri türünün belirtisi olabileceğini belirtiyor.

Koyu çizginin zamanla genişlemesi, renginin değişmesi, düzensiz kenarlara sahip olması veya pigmentin tırnak çevresindeki cilde yayılması durumunda dermatoloji uzmanına başvurulması öneriliyor. Ayrıca tırnakta ağrı bulunmamasının ciddi bir sağlık sorunu ihtimalini tamamen ortadan kaldırmadığı vurgulanıyor.

TIRNAKLARDAKİ OLUKLAR VE ŞEKİL DEĞİŞİKLİKLERİ

Tırnağın dibinden ucuna doğru uzanan dikey oluklar, özellikle yaş ilerledikçe daha belirgin hale gelebiliyor. Buna karşılık tırnak boyunca uzanan derin yatay çizgiler, tırnak büyümesinin geçici olarak bozulmasıyla ilişkili olabiliyor. Beau çizgileri olarak adlandırılan bu değişiklikler, hastalık, fiziksel stres veya travma sonrasında ortaya çıkabiliyor.

Tırnakların kaşık şeklini alması bazı durumlarda demir eksikliğiyle ilişkilendirilirken, tırnakların belirgin şekilde yuvarlaklaşması ve parmak uçlarının büyümesi akciğer veya kalp hastalıklarıyla bağlantılı olabiliyor. Uzmanlar, özellikle belirgin bir neden olmadan ortaya çıkan şekil değişikliklerinin değerlendirilmesi gerektiğini bildiriyor.

KIRILGAN VE SOYULAN TIRNAKLARIN NEDENLERİ

Tırnakların sürekli kırılması, çatlaması veya soyulması yalnızca beslenme eksikliklerinden kaynaklanmıyor. Sık su teması, deterjanlar, çözücü maddeler, aseton kullanımı ve sert manikür işlemleri de tırnak yapısını olumsuz etkileyebiliyor. Bazı durumlarda kırılganlık, tiroid bozuklukları veya cilt hastalıklarıyla ilişkili olabiliyor.

Uzmanlar, tırnak sağlığının korunması için temizlik sırasında koruyucu eldiven kullanılmasını, ellerin ve tırnak etlerinin nemlendirilmesini, tırnak yüzeyinin aşırı törpülenmemesini ve dengeli beslenmeye dikkat edilmesini öneriyor. Kırılganlığın aniden başlaması veya uzun süre devam etmesi durumunda ise doktora başvurulması gerektiği belirtiliyor.