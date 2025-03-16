Yapılan araştırmalar, Türkiye'de milyonlarca insanın tırnak yeme alışkanlığına sahip olduğunu gösteriyor.



Hem sağlık hem de estetik açıdan oldukça kusurlu bulunan bu davranış, tırnak makasının düzenli kullanılması ile sonlandırılabilir. Çoğunlukla tırnakların düzenlenmesi ve kesilmesi işlevleri nedeniyle tercih edilen tırnak makasları, insanlara farklı özellikler de sunmakta.

TIRNAK MAKASLARINDAKİ DELİK NE İŞE YARIYOR?

Standart bir tırnak makasının alt gövdesinde bir delik bulunduğunu ve çoğu zaman bu deliğin içerisinde ufak bir zincirin yer aldığını görmüşsünüzdür. Deri sağlığı için oldukça hassas bir süreç olan tırnak kesme işlemi için bu ufak delik, hayati bir öneme sahip.

Tırnak kesim işlemlerinde yapılacak ufak hatalar, derinin kanamasına, tırnağın fazla kesilerek aylarca uzamamasına ve şekil bozukluklarına neden olabilir. Bu tür istenmeyen durumların yaşanmasını engellemek isteyen uzmanlar, tırnak makaslarının altındaki delikleri nasıl kullanabileceğinize açıklık getirdi.



Birçok insanın sadece hoş bir görüntü vermesi amacıyla dekor olarak yerleştirildiğini düşündüğü bu deliğin kullanım amacı oldukça farklı.





Her şeyden önce, farklı işlevleri yerine getiren tırnak makasının mekanizmasının bozulmamasını engelleyen bu delik, içerisinde yer alan zincir ile kesim işlemlerinde kritik bir rol üstleniyor.



Ufak el kaymalarının dayanılmaz acılara neden olacağı tırnak kesme işleminde, ellerin sabit kalmasını ve kesim işleminin kusursuz sağlamasını isteyenler mutlaka küçük deliğin içerisinde yer alan zinciri kullanmalı.



Parmağınızın kaymasını engellemek amacıyla tasarlanan bu zincir, tırnak makasını daha sağlam bir şekilde kavramanızı sağlayarak tırnaklarınızı kusursuz şekilde kesme ve düzenlemenize yardımcı olmakta.