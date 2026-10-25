İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "kara para aklama" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün teslim oldu.
AYG Şirketler Grubu ve Titanic Hotels zincirinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olan Mehmet Aygün hakkında, Sarıgül ailesine yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı.
DÜN 12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Soruşturma kapsamında dün de operasyonlar gerçekleştirilmiş ve toplam 12 kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan isimler arasında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ile Titanic Hotel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aygün'ün de bulunduğu belirtilmişti.
NE OMUŞTU?
Sarıgül ailesine yönelik soruşturma kapsamında Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğulları Emir ve Ömer Sarıgül ile eski eşi Aylin Kotil; gazeteci Murat Ağırel, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Bayram Özata, Caner Baş, Cavidan Tanrah Artuner, Cihan Durak, Cihat Salman ve Mehmet Ali Aslan tutuklanmıştı.
Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
Öte yandan soruşturmada Cihan Tunç, Çağlar Sezgin ve Ümit İlker Avcı tutuklanırken Mustafa Sarıgül'ün yakın koruması Beşir Ömer Demir ile Atakan Eren'e ise ev hapsi cezası verilmişti.