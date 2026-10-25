İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "kara para aklama" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün teslim oldu.

AYG Şirketler Grubu ve Titanic Hotels zincirinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olan Mehmet Aygün hakkında, Sarıgül ailesine yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı.

DÜN 12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında dün de operasyonlar gerçekleştirilmiş ve toplam 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimler arasında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ile Titanic Hotel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aygün'ün de bulunduğu belirtilmişti.