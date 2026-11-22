Titanik yolcularına ait cep saati, pırlanta yüzük ve mektup gibi 100'den fazla eşya, İngiltere'de yapılan müzayedede toplamda 1 milyon sterline alıcı buldu.

BBC'nin haberine göre Titanik yolcularına ait bazı nadir bulunan eşyalar, İngiltere'nin Devizes kentindeki bir müzayede evi tarafından satışa çıkarıldı.

Müzayedede en hızlı satılan ürünler Mary Mangan adlı üçüncü sınıf yolcusuna ait cep saati ile "Modanın Kraliçesi" lakaplı İngiliz modacı Lucy Duff-Gordon'a ait pırlanta yüzük oldu.

Mangan'ın cep saati 250 bin sterline (yaklaşık 16,5 milyon lira), Duff-Gordon'un yüzüğü ise 140 bin sterline (yaklaşık 9,2 milyon lira) alıcı buldu.

Cep saati, bir üçüncü sınıf Titanik yolcusuna ait eşyalar arasında en yüksek fiyata satılan eşya olarak rekor kırdı. Pırlanta yüzük de Titanik'ten çıkan en yüksek değerli takı oldu.

Müzayedede satılan 100'den fazla eşya arasında Uruguaylı iş insanı Ramon Artagaveytia Gomez'in Titanik antetli kağıda yazdığı mektup da yer aldı.

Gomez'in cenazesinin cebinden çıkan ve duvar boyalarından akşam yemeği menüsüne kadar detayların yazılı olduğu İspanyolca mektup 80 bin sterline (yaklaşık 5,2 milyon lira) satıldı.

Gemi batana kadar telgraf çekerek yardım çağrısı yaptığı için "Kahraman" unvanı kazanan Jack Phillips'in yazdığı kartpostal da 32 bin sterline (yaklaşık 2 milyon lira) alıcı buldu.

Sigorta belgesinden Titanik biletine kadar çeşitli eşyaların satıldığı müzayedede toplam 1 milyon sterlin hasılat elde edildi.

Müzayede evi, Titanik eşyaları için dünyanın her yerinden katılımcıların açık artırmada teklifler verdiğini açıkladı.