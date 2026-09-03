YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yeni Genel Merkez binası ve yeni makam odasında ilk kez SÖZCÜ’yü konuk etti. Ekonomiden dış politikaya, CHP’den, İBB’deki olası başkan seçimine kadar birçok konuda görüşlerini açıkladı. Ekonomi için “Ülke Titanik gibi su alıyor ama iktidar ve destekçileri orkestraya ‘Daha yüksek çal’ diyor. Oysa boğulanlar var” dedi.

“Melih Gökçek müebbet hapis almadan hiçbir belediye başkanı yargılanıp bir gün bile hapis yatmamalı” diyen Özel, SÖZCÜ Ankara Haber Müdürü Emin Özgönül, muhabirlerimiz Başak Kaya ve Yavuz Alatan ile görüşen Özel, şu mesajları verdi:

TİTANİK SU ALIYOR

Ülke Titanik gibi su alıyor ama iktidar ve destekçileri orkestraya ‘Daha yüksek çal’ diyor. Tam olarak Titanik orkestrası durumundalar. Oysa boğulanlar var, emekli asgari ücretli, dul yetim, işçi, köylü dar gelirli boğuluyor. Kadınlar feryat ediyor. Doğurganlık hızı 1.42’ye düşmüş. Yoksullaştırarak dünyada görülmemiş bir doğum kontrol yöntemi var. İnsanlar evlenmeye, çocuk yapmaya korkuyor.

Aday olup olmaması artık bizim meselemiz değil. Cumhur İttifakı’nın ve AKP’nin meselesi. Seçimlerin öne alınmasında bizi hesaba katmasın. Erken seçim için bir düşünce varsa parlamentoda konuşsunlar. Biz Erdoğan’a yarayacak hesapların içinde değiliz.

ATIN KUYRUĞU

Erdoğan atın kuyruğunu bağlamaktan bahsediyor. Bu her şeyi göze almak demek. Hangi attan bahsediyor, Seçim günü atı alıp Üsküdar’ı geçen atı mı? 86 milyonun atının kuyruğu bağlı zaten. Böyle hamasetlere karnımız tok, seçimi kurtarabileceği de yok. Biz Türkiye’nin bütün demokratlarını sandıkta birleştirdik, İstanbul’u kazanmamız ve Türkiye ittifakı onu çok rahatsız etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Silah bırakılacaksa buna hayır dememiz söz konusu olamaz. Bu konu Erdoğan’ın değil, Türkiye’nin projesi. Milletvekillerimiz kurşun asker değil oylarını ona göre verdi. Bütün anketlerde en az itiraz edilen partiyiz. Doğu ve Güneydoğu’da ikinci partiyiz, şehirdeki Kürt seçmende, bazı illerde birinci, bazı illerde ikinciyiz.

OTOYOL SATIŞI

Avrupa’da otobanlar vatandaşa ücretsiz, transit geçene paralı. Yapılmış, bitmiş, kamuya gelir sağlayan altın yumurtlayan tavuğu kesecekler. Olacak iş değil. Turgut Özal’ın yaptırdığı ve ‘Koy bir kaset Semra Hanım neşemizi bulalım’ dediği otoyol bugün 40 liraysa özelleşince 400 lira olacak. Birçok şehirde çevre yolları da paralı hale gelecek. Bu yaptıkları utanmazlık.

Kemal Bey kötülük yaptı

Kemal beye tarif edemeyeceğim kadar kırgın ve küskünüm. Bana değil Türkiye’ye büyük kötülük yaptı. Cenazede siyaseten değil, nezaketen el sıkıştım. Adli yıl açılışında da bana doğru geldi, elini uzatınca el sıkmamak adaba aykırı olur. Partiyi seçilmişlere teslim etse siyaseten el sıkışırdım. Bir kişinin elini havada bırakmam.

İBB DE AKP’YE GEÇER Mİ?

Özel, Ahmak davası onaylandığı takdirde İmamoğlu’na siyasi siyasi yasak gelirse İBB’de başkanlık seçimi yapılacağı hatırlatılıp “CHP ile iktidar Etimesgut ve Menderes’teki gibi işbirliği yaparsa İBB AKP’ye geçer mi?” sorusuna ise “Henüz öyle bir risk yok. İstanbullular kenti Erdoğan’ın görevlendirdikleri yönetmesin diye İmamoğlu’na oy verdi. İBB Meclis üyeleri de İstanbullunun emanetine uygun davranır” cevabını verdi.

Eski bakan İdris Naim Şahin FETÖ’nün siyasi ayağı

İdris Naim Şahin, geçmişte millete ‘takla at’ dediğinde canına okumuştum. FETÖ döneminde de AKP’de siyaset yaptığı için paçayı kurtardı. Bakanlık dönemi detaylı araştırılmalı. FETÖ’nün siyasi ayağı yarım kaldı. O yarım kalan ayak başka taraftan çıktı. Şahin bu konuda sabıkalıdır.

‘Melih Gökçek müebbet almadan kimse yatmamalı’

Sıranın Gökçek’e de gelmesini isterim ama umarım ‘Dokunur gibi, yargılayacakmış gibi’ yapmıyorlardır. İlerideki soruşturmalardan kurtarmak için yapmıyorlardır. Bir ulusal mutabakat var. Gökçek yargılanmadan Türkiye’de kimse yargılanmaz deniyor. Gökçek müebbet hapis almadan herhangi bir belediye başkanı bir gün bile hapis yatmamalı. Gerçek bir yargılama yapılmasını en çok biz isteriz.

Kedi zafer için tören

Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde makam odasında yaşayan Zafer adlı kedi tadilat işleri bitince gelecek. Özel “Zafer de YENİ Partiye katılacak, tören düzenleyeceğiz” dedi.