Dünyanın en ünlü gemi kazası Titanik’in sulara gömülmesinin üzerinden tam 114 yıl geçti. Ancak o geceye dair ortaya çıkan her parça, hala ilk günkü tazeliğini koruyor. İngiltere merkezli ünlü müzayede evi Henry Aldridge and Son, bu hafta sonu gerçekleşecek olan dev açık artırmada, bir facia tanığını; bir Titanik kazazedesi tarafından giyilmiş olan orijinal can yeleğini satışa sunuyor.

Bir "Neslin" Görebileceği Tek Fırsat!

Müzayede evi direktörü Andrew Aldridge, bu parçayı şu sözlerle tanımlıyor: "Bu can yeleği, koleksiyoncular için nesilde bir kez karşılaşılabilecek bir fırsat sunuyor; zira bir Titanik kazazedesi tarafından kullanılmış ve açık artırmaya çıkarılmış tek örnek budur."

250.000 sterlin (yaklaşık 15 milyon 200 bin TL) ile 350.000 sterlin (yaklaşık 21 milyon 260 bin TL) arasında bir fiyata alıcı bulması beklenen yelek, 1912’den bu yana korunmuş en ikonik objelerden biri kabul ediliyor.

Yeleğin Hikayesi: 1 Numaralı Filika ve Bir Sekreterin Mucizesi

CNN'in haberine göre, bej renkli, 12 mantar dolgulu cebe sahip bu tarihi parça, gemideki birinci sınıf yolculardan Laura Mabel Francatelli’ye aitti. Ünlü moda tasarımcısı Lucy Duff Gordon’un sekreteri olan Francatelli, işvereni ve eşiyle birlikte seyahat ediyordu. Üçlü, Titanic’in buz dağına çarpmasının ardından 1 numaralı cankurtaran filikasına binmeyi başararak hayatta kaldı.

Yeleğin üzerindeki en çarpıcı detay ise, kurtarıldıktan sonra o filikadaki diğer kazazedeler tarafından atılmış imzalar. Andrew Aldridge’e göre bu parçalar sadece birer eşya değil, birer hikaye: "Titanic 114 yıl önce batmış olsa da, gemideki her erkeğin, kadının ve çocuğun anlatacak bir hikayesi vardı. Özünde 2.200'den fazla bölüme sahibiz ve bugün bu hikayeleri bu hatıra eşyaları aracılığıyla sunuyoruz."

Müzeden Müzayedeye: Şimdi Yeni Sahibini Bekliyor

Daha önce Belfast'taki Titanik Müzesi'nde ve ABD, Tennessee'deki dünyanın en büyük Titanik Müzesi'nde sergilenen yelek, şu anki sahibi tarafından "bayrağı bir sonraki koleksiyonere devretme zamanı geldiği" gerekçesiyle satışa sunuldu.

Titanik, 10 Nisan 1912'de yola çıktığında "batırılamaz" olarak kabul ediliyordu. Ancak 14 Nisan saat 23:40'ta buz dağına çarpmasıyla başlayan trajedi, yaklaşık 1.500 kişinin hayatına mal oldu. Sadece 700 kişinin kurtulabildiği o geceden kalan bu bej renkli yelek, o büyük dramın en sessiz ve en pahalı tanığı olarak yeni sahibini bekliyor.