Her şeyin yerli yerinde olmasını isteyenler, tek toz parçasına tahammülü olmayanların hep sırrı merak ediliyordu. Peki bu titiz insanların gerçekten sırrı nedir? Bazıları sizi çok şaşırtacak

TİTİZ İNSANLARIN BİLMEDİĞİNİZ ÖZELLİKLERİ

Düzenli olmakla temiz olmak arasında aslında fark var. Halıların süpürüldüğü ya da banyonun silindiği bir ev temiz görülebilir. Fakat dağılmış bir ev temiz olsa da düzenli değildi. Bundan dolayı titiz insanlar evin dağınık olup olmadığına da dikkat ederler. Temizlik ve düzen onlar için bir bütün.

Evleri hep temiz olan kişiler, evin dağılmasını ya da kirlenmesini beklemezler. Bundan dolayı günlük rutinlerini yapmaya devam ederler. Bir battaniye katlanması gerekiyorsa katlarlar.

Titiz insanlar asla temizliği aksatmazlar. Ve bunu alışkanlık haline getirirler. Yemek yedikten sonra hemen bulaşıkları yıkar asla bekletmezler. Ya da duş aldıktan sonra banyoyu temizleyip öyle çıkarlar.

Titiz insanların bir diğer özelliği ise az eşya saklarlar. Bu da evin dağınık görünmesini engeller. Basit eşyalar kullanırlar.

Bir diğer sırları ise evlerinde çok fazla çekmece kullanırlar. Bunun nedeniyse ortalıkta bir şeyin kalmasını istemezler. Bu evin temiz ve düzenli kalmasını da sağlar.