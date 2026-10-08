İKSV tarafından Koç Holding Enerji Grubu şirketleri sponsorluğunda düzenlenen 30. İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim’de başlıyor…

Bu yıl edebiyat ile sahne sanatlarının güçlü bağını merkezine alan festivalde, klasik ve çağdaş edebiyatın unutulmaz yapıtlarını bugünün dünyasından yeniden yorumlayan 6 özel uyarlama izleyiciyle buluşuyor.

Hafıza ve kimlik sınırları

Festivalin açılış yapımlarından ‘Ve Ateş Bizi Tüketiyor’ Murat Gülsoy’un aynı adlı romanından Müge Oskay’ın uyarlamasıyla sahnelenecek. Mehmet Birkiye’nin yönettiği oyun, 31 Ekim ve 1 Kasım’da Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde, İstanbul sokaklarında kaybolan ihtiyar bir adamın izinde hafıza ve kimlik sınırlarını tartışmaya açacak.

Arzu krallığı kuran Rabia Hanım’ın hikayesi

Reşad Ekrem Koçu’nun tefrikalarından yola çıkan Kafes Arkası Günahkârları: Silahşör Kızı Rabia Hanım 24-25 Ekim’de Asmalımescit’teki tarihi Phebus Müzayede Evi’nde mekana özgü bir deneyim olarak sahnelenecek.

Oyun, 17. yüzyıl İstanbul’unda Boğaz’daki yalısında arzu krallığı kuran Rabia Hanım’ın hikayesini anlatıyor.

Aynı sahnede Murakami Shakespeare ve savaş

Çağdaş Rus tiyatrosunun ustalarından Dmitry Krymov’un yazıp yönettiği Requiem, 11-12 Kasım’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde. Murakami’nin Sahilde Kafka’sından Shakespeare’in Hamlet’ine uzanan göndermeleri günümüzün savaş ve kayıp hikayeleriyle buluşturan yapım, festivalin uluslararası ayağını oluşturuyor.

Sanatın ve entelektüelin sorumluluğu

Nobel ödüllü J.M. Coetzee’nin Romancının Romanı kitabından Saim Güveloğlu’nun uyarlayıp yönettiği Elizabeth Costello, 4-5 Kasım’da Paribu Art’ta olacak. Tansu Biçer, Tülin Özen, Defne Koldaş ve Sezer Arıçay’ı buluşturan oyun, sanatın ve entelektüelin sorumluluğunu sorguluyor.

Dijital linç kültürü sahnede

Suzie Miller’ın Tolstoy’un Anna Karenina’sını günümüzün sosyal medya gerçekliğiyle yeniden yazdığı Anna K. 18-19 Kasım’da Alan Kadıköy’de bir kadının özgürlük arayışını dijital çağın linç kültürü üzerinden anlatıyor.

Oscar Wilde klasiği

Festivalin kapanış ve prömiyer gösterisi ise Dorian Gray’in Portresi olacak. Kerem Kurdoğlu ve Mehmet Birkiye’nin Oscar Wilde’ın klasik eserini serbest bir dille yeniden kurduğu oyun, 3 Aralık’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde Salih Bademci, Engin Hepileri ve Yiğit Sertdemir’in oyunculuklarıyla sahnelenecek.

Festival Artı kapsamında Eylül ise Görmüş yürütücülüğünde Kitap Kulübü de düzenlenecek. 2, 9 ve 30 Kasım’da Fiba Salon İKSV’de festivalde sahnelenen üç uyarlamanın kaynak eserleri okurlarla birlikte ele alınacak.