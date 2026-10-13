Tiyatro dünyasının tanınan isimlerinden Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, annelerinin vefatının ardından sahne programlarında değişikliğe gitti. İkili, birlikte sahneye çıktıkları “Şahane Pazar Sahnede” gösterisinin bazı tarihlerde erteleneceğini açıkladı. Kararlarını sosyal medya üzerinden duyuran kardeşler, bilet alan seyircilerden anlayış istedi.

“BÖYLE BİR ACININ HEMEN ARDINDAN SAHNEYE ÇIKAMAYACAĞIMIZI HİSSETTİK”

Süheyl ve Behzat Uygur, yaptıkları açıklamada annelerinin kaybı nedeniyle yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi. Tiyatro geleneğinde yaşanan acılara rağmen perdenin açıldığını ve oyunun devam ettiğini belirten kardeşler, kendi gösterilerinin farklı bir yapısı olduğuna dikkat çekti.

“Şahane Pazar Sahnede” gösterisinde bir metne bağlı kalmadan, kendileri olarak sahnede yer aldıklarını ve seyircilerle birlikte eğlenip güldüklerini anlatan ikili, yaşadıkları acının hemen ardından aynı coşkuyu seyirciye yansıtamayacaklarını ifade etti.

BİLET ALAN SEYİRCİLERİ İLGİLENDİREN KARAR

Gösterilerinin bazı tarihlerinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyuran Süheyl ve Behzat Uygur, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili seyircilerimiz,

Annemizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Bizim mesleğimizde geleneksel olarak, ne yaşarsak yaşayalım perde açılır ve oyun devam eder. Eğer sahneleyeceğimiz eser bir tiyatro oyunu olsaydı, belki de çıkar, metnimizdeki rollerimizi oynar ve görevimizi yerine getirirdik.

Ancak Şahane Pazar Sahnede, bir metne bağlı kalmadan, tamamen kendimiz olarak sahnede bulunduğumuz, seyircimizle birlikte güldüğümüz, eğlendiğimiz ve eğlendirdiğimiz bir gösteri.

Böyle bir acının hemen ardından sahneye çıkıp hiçbir şey olmamış gibi o coşkuyu ve neşeyi yaşatamayacağımızı hissettik. Bu nedenle önümüzdeki bazı gösterilerimizin tarihlerini ileri bir tarihe erteleme kararı aldık.

Bizi anlayışla karşılayacağınıza inanıyor, bu değişiklik nedeniyle bütün seyircilerimizden içtenlikle özür diliyoruz.

En kısa zamanda, yeniden hep birlikte gülebilmek dileğiyle...”



9 Ekim'de, Türk tiyatrosunun önemli sanatçılarından, 2013 yılında hayatını kaybeden Nejat Uygur’un eşi, oyuncular Süheyl ve Behzat Uygur’un annesi Necla Uygur (89), Teşvikiye Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.



