Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın oyuncularından Şafak Karali, 57 yaşında hayatını kaybetti. Şehir Tiyatroları'nın kurucu sanatçıları arasında yer alan Karali'nin vefat haberi kurumun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Usta oyuncunun vefat haberi, tiyatro camiasında, öğrencileri ve çalışma arkadaşları arasında üzüntüye neden oldu. YARIN TOPRAĞA VERİLECEK Yıllarca görev yaptığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda Karali için özel bir anma programı gerçekleştirilecek. Oyuncu Karali, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde (SDKM) düzenlenecek törenle sanatçı anılacak. Şafak Karali'nin cenazesi, anma töreninin ardından öğle namazına müteakip İzmit Yahya Kaptan Akşemsettin Camii'nden kaldırılarak toprağa verilecek.

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