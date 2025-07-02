Terör örgütü PKK’nın kendini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldığını duyurmasının üzerinden iki ay geçmesine rağmen silahların teslimiyle ilgili somut bir adım halen atılmadı.

Terör örgütünün, 5 Temmuz’da iki ayrı noktada sembolik olarak iki grubun Irak Bölgesel Kürt Yönetimine silahlarını teslim edecekleri, ardından da geldikleri kampa geri dönecekleri bildirildi. PKK’nın Kandil bölgesinden 25 kişiden oluşan silahlı ve terörist kıyafetli iki ayrı grubun 5 Temmuz’da Irak’ın Süleymaniye kentine bağlı Ranya kasabasındaki kırsal bölge ile yine Kandil Dağı eteklerindeki Binar bölgesinde sembolik olarak silah bırakacağı bildirildi.

Şova dönüşecek silah bırakma töreni için Bölgesel Yönetimin bilgisi dahilinde belirlenen iki ayrı noktada hazırlıkların devam ettiği aktarıldı.