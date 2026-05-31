İktidar, yüksek faiz ve kur politikasıyla, ülke ekonomisini yabancı sermayenin kazanç alanına çevirdi. ABD’li bankacılık devi JPMorgan, liranın yüksek faizinden yararlanarak yapılan carry trade işlemlerinde yaklaşık iki yılda yüzde 55 dolar bazlı getiri elde ettikten sonra pozisyonlarını kapatarak Türkiye’den çıktı.

JPMorgan stratejistleri, bu kararda artan dış finansman ihtiyacı, yükselen enerji fiyatlarının ekonomi üzerindeki baskısı ve erken seçim ihtimalinin güçlenmesi olmak üzere üç temel unsurun etkili olduğunu açıkladı. Yayınlanan notta ayrıca, seçim dönemlerinde hızlanan dolarizasyon eğiliminin uzun vadeli TL pozisyonlarını daha riskli hale getirdiği vurgulandı. Banka, Eylül 2023’ten bu yana Türk Lirası’nda

sürdürdüğü uzun pozisyonları Mart 2024 yerel seçimleri dışında büyük ölçüde korudu. Nisan ayında kademeli olarak azaltılan pozisyonlar, son hamleyle tamamen kapatılmış oldu.

SEÇİM VE CARİ AÇIK RİSKİ

Kararı değerlendiren Finansal Piyasalar Uzmanı İris Cibre ise, “Bu kadar yıldır yabancı sermaye menkul kıymetlere dönmedi. Pozisyonu kapatan, alıp milli serveti gidiyor. Faizlerin bu kadar yüksek olmasına yönelik eleştirilerimin temel nedeni de buydu” ifadelerini kullandı. Öte yandan İris Cibre, bu çıkışı bankanın uzun vadeli pozisyonunun doğal vade sonuna yaklaşması ve stratejik olarak daha kısa vadeli işlemlere yönelme eğilimiyle de açıklarken; artan seçim belirsizliği, cari açıkta genişleme beklentisi ve enflasyon-kur dengesine ilişkin risklerin

JPMorgan’ı daha temkinli bir stratejiye yönelttiğini ifade etti.

Günlük ve haftalık işlemlere dönüyorlar

JPMorgan, daha uzun vadedeki pozisyonlarını kapattığını, daha kısa vadede pozisyon çevirmeye devam edeceğini açıkladı. JPMorgan geçtiğimiz hafta yayımladığı başka bir analizde ise Türkiye’de artan siyasi risklerin Türk Lirası üzerinde baskı oluşturduğunu, Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 37’den yüzde 40’a yükseltmek zorunda kalabileceğini öngörmüştü. Ekonomist İris Cibre, “Muhtemelen, T+1 valörlü işlem ve 1 hafta vadeli pozisyonlar açıp kapamaya dönüyorlar” dedi.