Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) aldığı önlemler ve nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimini pas geçeceğine ilişkin beklenti bankacılık sektöründe mevduat faizlerini hareketlendirdi.

En çok tercih edilen ve en kısa 32 gün vadeli mevduatta yüksek hacimli yatırımlara mevduat faizi yüzde 45-47 arasında değişiklik gösteriyor. Geçen hafta 32 gün vadeli mevduatlarda yüzde 42,5, 50 bin lira altına ise yüzde 29 seviyelerinde mevduat faizi öneriliyordu.

Dün ise bankaların internet sitelerinde yer alan bilgilere göre 50 bin lira üzeri mevduatlara 32 gün vadede mevduat faizi yüzde 44,5’e, daha yüksek hacimli mevduatta ise yüzde 45’e yükseldi.

46 ve 92 gün vadede mevduat faizi çoğu bankada aynı kalarak değişmedi, yüzde 41-42,5 arasında kaldı. En kısa vadeli mevduata daha yüksek faiz bu dönemde dövize yönelmesi muhtemel tasarrufun TL’de kalmasına yaraması bekleniyor.

Diğer yandan Bloomberg’in haberine göre en son şubatta yükseltilen TL mevduat ve para piyasası fonlarındaki stopaj oranlarına indirim gündemde. 1 Şubat'tan itibaren açılan ve vadesi yenilenen vadeli mevduatlarda stopaj oranı 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 10'dan yüzde 15, 1 yıla kadar hesaplarda yüzde 7,5'ten yüzde 12'ye, 1 yıldan uzun hesaplarda ise yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarılmıştı.

İŞTE BANKALARIN MEVDUAT ORANLARI

AKBANK

Mevduat faiz oranı: Yüzde 48,5

Aylık getiri: Bin 807 lira

FİBABANKA

Mevduat faiz oranı: Yüzde 48

Aylık getiri: Bin 788 lira

ODEA

Mevduat faiz oranı: Yüzde 47

Aylık getiri: Bin 751 lira

DENİZBANK

Mevduat faiz oranı: Yüzde 46

Aylık getiri: Bin 713 lira

CEPTETEB

Mevduat faiz oranı: Yüzde 46

Aylık getiri: Bin 713 lira