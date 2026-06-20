Parasını Türk Lirası olarak devlete borç vererek değerlendiren yatırımcılara sevindirici haber geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanlığı Kararı ile devlet tahvili, hazine bonosu ve kamu varlık kiralama şirketlerinin ihraç ettiği kira sertifikalarından elde edilen gelirlere yönelik uygulanan vergi (stopaj) avantajının süresi uzatıldı. Normal şartlarda bu ayın sonunda (30 Haziran 2026) bitecek olan avantajlı dönem, yapılan değişiklikle yıl sonuna kadar esnetildi.

HAZİRAN'DA BİTİYORDU 6 AY DAHA UZATILDI

Hükümet, Türk Lirası bazlı tasarruf araçlarını cazip kılmak ve yatırımcıyı korumak adına uyguladığı düşük vergi politikasını sürdürme kararı aldı. Yapılan yeni düzenlemeyle, daha önce 30 Haziran 2026 olarak belirlenen son geçerlilik tarihi, 31 Aralık 2026'ya çekildi. Bu sayede yatırımcılar 6 ay daha yüksek vergi oranlarıyla karşılaşmaktan kurtulmuş oldu.