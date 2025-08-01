İktidarın CHP’li belediyelere operasyonlarının ekonomideki güven sorununu derinleştirmesiyle yatırımcıların bir kısmı dövize yöneldi, Türk Lirası’na (TL) güvenenler ise vadeyi kısalttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 19 Mart’ta yapılan operasyonun ardından 3 aya kadar vadeli TL mevduatlardaki tasarruflar büyürken, daha uzun vadeli birikimlerde ise yüzde 40’a yaklaşan düşüşler görüldü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verisine göre 1 yıl ve daha uzun süreli TL mevduatların büyüklüğü, bankacılık sistemindeki TL mevduatların yalnızca yüzde 0.99’unu oluşturuyor. En uzun vadeli TL mevduatta şubat ayında yaklaşık 214 milyar liralık tasarruf değerlendiriliyordu. Bu değer 19 Mart’ın süren etkileriyle haziran ayında 136.5 milyar liraya kadar inerek yüzde 36.16 oranında geriledi.

FAİZ ARTIŞI YETMEDİ

Merkez Bankası’nın nisan ayındaki faiz artırımına rağmen 6 ile 12 aylık TL mevduatların büyüklüğü de şubat sonundan bu yana yüzde 8.6 azalarak haziranda 323 milyar liraya indi. Şubat ayında yaklaşık 2.1 trilyon liralık yatırımın bulunduğu 3 ile 6 aylık mevduatların büyüklüğü de haziran ayında 1.4 trilyon liraya gerileyerek yüzde 31.6 azaldı.

TL mevduatlar, kısa vadede ise faizin, kazançta altın dışında rakibi olmadığı için büyümeye devam ediyor. Şubat sonundan bu yana vadesiz mevduatlar yüzde 18.5, 1 aya kadar vadeli TL mevduatlar yüzde 24.2, 3 aya kadar vadeli TL mevduatlar da yüzde 25.8 oranında arttı. Diğer yandan 19 Mart’ın ardından döviz hesaplarının büyüklüğü yüzde 19.8’lik artışla 5.5 trilyon liraya, kıymetli maden hesaplarının büyüklüğü de yüzde 30 artışla 2.1 trilyon liraya ulaştı.

Döviz mevduatı 4.5 milyar $ arttı

Merkez Bankası’nın faiz indirimi yaptığı 25 Temmuz haftasında döviz mevduatları büyümeye devam etti. Parite etkisinden arındırıldığında şirketlerin döviz mevduatı 1 milyar 129 milyon dolar, vatandaşın döviz mevduatı da 83 milyon dolar arttı. Böylece döviz mevduatı 25 Temmuz haftasında 1.2 milyar dolar, son 3 haftada ise 4.5 milyar dolar büyüdü. Aynı hafta KKM büyüklüğü ise 17.2 milyar liralık azalışla 489.2 milyar liraya indi.