ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da ‘Kurtuluş Günü’ sloganıyla başlattığı ticaret savaşları yatırımcıların, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan piyasalar konusunda karamsar olmalarına yol açtı. MSCI Gelişen Piyasalar Döviz Endeksi geçen haftayı son beş ayın en yüksek seviyesinden kapatırken fon yöneticilerinin ticaret savaşına hazırlandığını gösterdi. Bununla birlikte Türkiye, Endonezya ve Güney Kore’de yaşanan siyasi çalkantılar da yatırımcıların risk alma konusundaki endişelerini artırdı.

Goldman Sachs stratejistleri dolardaki gevşemenin diğer büyük gelişmiş ülkelerdeki döviz kurlarını destekleyeceğini, gelişen ülke paralarını ise desteklemeyeceğini öngördü. Nitekim 23 gelişmekte olan para biriminden aralarında TL’nin de bulunduğu 10 para birimi, tarife savaşlarının başladığı nisan ayında (1-14 Nisan) değer kaybı yaşadı. TL, Merkez Bankası’nın (TCMB) piyasaya döviz satışına rağmen dolara karşı ‘kaybedenler kulübünde’ yerini aldı.

LEY, LEVA GÜÇLÜ KALDI

Brezilya Reali (-%3.14) ve Kolombiya Pezosu (-%3.07) bu tarihlerde gelişen piyasalar arasında en çok düşen para birimleri oldu. Latin Amerika para birimlerinin muhtemelen zayıf seviyelerde kalacağı konusunda uyaran Societe Generale (SocGen) stratejistleri, gelişen ülke para birimlerinin çoğunun değer kaybedeceği görüşünde. Buna karşın nisan başından bu yana Romanya Leyi %5.52, Bulgar Levası %5.44, Çek Korunası %4.84 değer kazandı. Dolar kuru, TCMB’nin 23 günde 48 milyar dolarlık rezerv satışıyla 38 TL’ye demir attı. Ancak TCMB verileri ile yapılan hesaplamalar swaplar hariç net rezervlerin 9 Nisan itibarıyla 12.7 milyar dolara gerilediğini gösteriyor. Rezervlerdeki azalma hızı nedeniyle Merkez Bankası’nın TL’yi savunmak için bu hafta faizi yükseltebileceği öngörülüyor.

TL ile carry trade tavsiyesini geri çekti

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley ise tahminlerini revize ederek Türk Lirası’nın yıl sonuna kadar zayıflayacağını öngördü ve TL ile carry trade yapılmamasını tavsiye etti. Hande Küçük ve Arnav Gupta’nın da aralarında bulunduğu bankanın analistleri, “Yabancı pozisyonu, gümrük tarifeleriyle ilgili küresel riskten kaçışa yanıt olarak bu hafta muhtemelen daha da azaldı, bu da yerel döviz talebinin rezerv görünümü için temel belirleyici olacağı anlamına geliyor” diye yazdı. Morgan analistleri mart sonunda yayımladıkları raporda, yüksek risk primi nedeniyle Türk tahvillerinde ‘beğenisini’ kaldırmıştı.