ABD'nin Nebraska eyaletinde yaşamlarını sürdüren ve taşıyıcı anne aracılığıyla bir çocuk sahibi olan Anna ve Mürsel çifti bomba bir iddiayla yenidenh gündeme geldi. Televizyon programının ardından evlenerek Amerika'ya yerleşen Antalyalı Mürsel ile Anna'nın ilişkisi, sosyal medyada ortaya çıkan çarpıcı yazışmalarla sarsıldı.
Son dönemde verdiği kilolar ve yaşadığı değişimle dikkatleri üzerine çeken Anna'nın, eşi tarafından aldatıldığına yönelik ifadeleri takipçilerinde şok etkisi yarattı.
Sosyal medya üzerinden kendisine eşini soran bir takipçisine yanıt veren Anna, Mürsel'in kendisini aldattığını ve iyi bir insan olmadığını öne sürdü. Yakın zamanda tüm detayları kamuoyuyla paylaşacağını belirten ünlü isim, eşinin eskortlara gittiğini iddia etti.
X platformunda hızla yayılan bu paylaşımların ardından gelen bazı tepkilere de cevap veren Anna, Mürsel ile 8 yıldır birlikte olduklarını ve iddia edildiği gibi iftar programlarına gitmediğini söyledi.