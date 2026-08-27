Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Tlos Antik Kenti, gece müzeciliğinde yeni bir döneme giriyor. Antik tiyatronun aydınlatma ihtiyacı, çevre dostu sistemlerle karşılanacak ilk örneklerden biri burada hayata geçirildi.

"TARİHİ ALANLARIMIZI YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİYLE BULUŞTURUYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda projenin detaylarını ve restorasyonun tamamlanmasını duyurdu. Ersoy, "Tlos Antik Kenti artık güneş enerjisiyle aydınlanacak. Yapının mimari bütünlüğünü ve farklı tarihsel evrelerini titizlikle korurken Tlos özelinde bir ilki de hayata geçirdik. Kurduğumuz GES sistemiyle antik tiyatromuzun gece aydınlatmasında güneş enerjisinden yararlanacağız. Tarihî alanlarımızı yenilenebilir enerji sistemleriyle buluşturuyor, kültürel mirasımızı sürdürülebilir uygulamalarla geleceğe taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ocak 2023'te başlayan kapsamlı restorasyon çalışmaları, Ağustos 2026 itibarıyla tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği ve Akdeniz Üniversitesi'nin desteğiyle üç yılı aşkın süredir kesintisiz yürütülen projede, yapının mimari bütünlüğü ve farklı tarihsel evrelerinin korunması esas alındı.

Restorasyon sürecinde kültürel mirasın korunması, antik tiyatronun daha iyi algılanabilmesi ve ziyaretçi deneyiminin geliştirilmesi birlikte ele alındı. Bu müdahalelerle birlikte, tiyatronun gece aydınlatmasına yönelik GES projesi de devreye alındı.

Tlos özelinde ilk olma özelliği taşıyan bu projeyle, tiyatronun aydınlatılmasında güneş enerjisi kullanılacak. Böylece tarihî yapının gece aydınlatması için ihtiyaç duyulan enerji, çevre dostu ve sürdürülebilir bir sistemle karşılanacak.

Güneş enerjisiyle sağlanacak aydınlatma, Tlos Tiyatrosu’nun akşam saatlerinde de ziyaret edilebilmesine imkân sunacak. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, antik tiyatronun tarihî atmosferini gece saatlerinde de deneyimleyebilecek.

Özellikle yaz aylarında gündüz sıcaklıklarının ziyaretler üzerindeki olumsuz etkisi azaltılarak, kültürel miras alanının akşam serinliğinde gezilebilmesi hedefleniyor. Ziyaret saatlerinin genişletilmesiyle Tlos’un bölge turizmine sunduğu katkının artırılması da planlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi adına Prof. Dr. Taner Korkut başkanlığında kazı çalışmalarının sürdürüldüğü Tlos Antik Kenti, tiyatro restorasyonu ve GES projesiyle kültürel mirasın sürdürülebilir biçimde korunmasına örnek olacak. Projenin, tarihî alanlarda çevre dostu enerji sistemlerinin yaygınlaştırılmasına ve Türkiye’nin sürdürülebilir kültür turizmi vizyonuna katkı sağlaması hedefleniyor.