Gaziantep’in İslahiye ilçesinde faaliyet gösteren Toprak Mahsulleri Ofisi’nde (TMO) büyük bir skandal iddiası gündeme geldi. Depolarda bulunan yaklaşık 6 bin 600 ton buğdayın kayıplara karıştığı ve bunun yaklaşık 100 milyon liralık zarara yol açtığı ileri sürüldü. Olayla ilgili müfettiş görevlendirildiği belirtilirken, yaşananların kamuoyunda ciddi soru işaretlerine neden olduğu ifade ediliyor.

6 BİN 600 TON BUĞDAY NASIL KAYBOLDU?

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, söz konusu olayın yaklaşık iki ay önce gerçekleştiğini belirterek, bu kadar büyük miktarda buğdayın nasıl fark edilmeden ortadan kaybolduğunun açıklanması gerektiğini vurguladı. Öztürkmen, “Binlerce ton buğday çalınıyor ve kimsenin ruhu duymuyor” diyerek denetim mekanizmalarının yetersizliğine dikkat çekti.

“TMO DEPOLARINDA BENZER OLAYLAR VAR MI?”

Öztürkmen, TMO’nun Türkiye genelindeki yüzlerce deposuna ilişkin de benzer şikayetlerin kendilerine ulaştığını belirterek, olayın yalnızca İslahiye ile sınırlı olmayabileceğine dikkat çekti. “Bu olay gözlerimizi TMO’nun ülke genelindeki depolarına çeviriyor” diyen Öztürkmen, kapsamlı bir denetim çağrısında bulundu.

“SORUMLULAR ORTAYA ÇIKARILMALI”

Yaşananların kamu zararına yol açtığını ifade eden Öztürkmen, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. Halkın emeğinin korunması gerektiğini vurgulayan Öztürkmen, sorumluların tespit edilerek gerekli cezaların verilmesi çağrısında bulundu.