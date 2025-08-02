Yerli çiftçi destek beklerken Türkiye’nin parası yabancı çiftçilere akmaya devam ediyor. Mayıs ayında arpa ihraç eden Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2 ay sonra şimdi ise 225 bin ton ithal etme kararı aldı. Önceki gün alınan ithalat kararı ile birlikte yerli arpa fiyatı aniden düştü. Üstelik TMO, firmaların tonu 195-205 dolardan limana teslimi edeceği arpaya ton başına 235-242 dolar ödeyecek.

İthalat kararının Türk çiftçisini vuracağını söyleyen TBMM KİT Komisyonu Üyesi ve CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Gelecek sene arpa üreten çiftçi kalmayacak. Bu iktidarın Türk çiftçisi ile alıp veremediği ne’’ diye sordu.

KİMLER ZENGİNLEŞECEK?

TMO’da garip işler olduğunu söyleyen Tahtasız şöyle konuştu: “İthal arpa, 15 gün içinde liman teslimi olarak tonu 195-205 dolardan gelecek. TMO da ton başına 235-242 dolar ödeyecek. Arpa ithal edileceğini önceden haber alan malum firmalar, 15 günde dolar bazında ciddi kâr elde edecek. Madem ithal edilecekti, bunu neden kendisi yapmıyor, aracı firmalara rant sağlanıyor. İktidarın Türk çiftçisi ile alıp veremediği ne? Taş atıp kolunu yormadan bu ithalattan hangi firmalar zenginleşecek?”