TMSF, kayyum olarak atandığı Ekotürk Yayıncılık AŞ ile ile Simya Metal Demir Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'yi satışa çıkardı. Satış kararı kapsamında oluşturulan Ekotürk TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; RTÜK tarafından verilmiş uydu ve kablo yayın lisansları ile televizyon yayıncılığı faaliyetlerine tahsis edilmiş mal, hak, varlıklar ve sözleşmeleri kapsıyor. Bu bütünlüğün muhammen bedeli 26 milyon TL, katılım teminatı ise 2 milyon 600 bin TL olarak belirlendi.

İHALE TARİHLERİ BELLİ OLDU

TMSF tarafından yapılacak ihaleler kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanmasıyla gerçekleştirilecek. Ekotürk TV için belirlenen ihale 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 11.00’de, Simya Metal için belirlenen ihale ise 19 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 14.00’te TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki merkez binasında yapılacak.

İhalelere katılmak isteyenlerin ilgili ticari ve iktisadi bütünlüğe ait şartnameyi satın alarak her sayfasını paraflaması ve gerekli belgelerle birlikte idari ve mali zarfları en geç Ekotürk TV için 4 Kasım 2025, Simya Metal için ise 18 Kasım 2025 tarihleri saat 16.00’ya kadar satış komisyonuna elden teslim etmesi gerekiyor. İhale şartnamesi TMSF merkezinden 50 bin TL karşılığında temin edilebilecek.

SİMYA METAL DE SATIŞA ÇIKARILDI

TMSF, Ekotürk TV ile birlikte Simya Metal Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün de satışına karar verdi. Simya Metal Ltd. Şti.’ye ait taşınır ve taşınmazların yanı sıra haklar, varlıklar ve sözleşmeleri kapsayan bu bütünlüğün muhammen bedeli 1 milyar 154 milyon 100 bin TL olarak açıklandı. İhaleye katılmak isteyenler için belirlenen katılım teminatı ise 115 milyon 410 bin TL.

BİLGİ ODASI VE TESİS ZİYARETİ

Katılımcıların ihalelere hazırlanabilmesi amacıyla bilgi odası ve tesis ziyaretinden yararlanma imkanı da sunulacak. Bu imkanlardan faydalanmak isteyenlerin 100 bin TL ödeyerek gizlilik taahhütnamesi imzalaması şart koşuldu. Bu bedelin hiçbir şekilde iade edilmeyeceği de duyuruldu.

Ayrıca bilgi odasına erişim için belirlenen tarihler 9 Ekim 2025 ile 3 Kasım 2025 olarak açıklandı. Katılımcılar bu süreçte gerekli incelemeleri yapabilecek ve satış komisyonunun gözetiminde tesis ziyaretlerinde bulunabilecek.

İHALE SONUCU TMSF KURUL ONAYINA SUNULACAK

İhaleler sonucunda ortaya çıkacak teklifler TMSF Fon Kurulu onayına sunulacak. İhale süreci, kurulun onayıyla tamamlanacak ve kesinleşecek.

TMSF, ihalelerin tamamen şeffaf ve yönetmeliklere uygun biçimde yapılacağını vurgularken, ihale şartnamesinde belirtilen kurallara uymayan başvuruların kabul edilmeyeceğini duyurdu.