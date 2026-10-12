Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde görevlendirilmek üzere 75 personel alımı gerçekleştirilecek. Yazılı ve sözlü sınav aşamalarından geçecek adaylar, kurumun denetim, uzmanlık ve hukuk birimlerinde istihdam edilecek.

EĞİTİM VE KPSS ŞARTLARI

Fon denetçi yardımcılığı ve uzman yardımcılığı kadrolarına başvuracak adayların; hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile mühendislik ve fen edebiyat fakültelerinin ilgili bölümlerinden (bilgisayar, yazılım, endüstri, elektrik-elektronik, matematik, istatistik vb.) mezun olması isteniyor. Bu kadrolar için adayların 2025 veya 2026 yılı KPSS A grubu sınavından ilgili puan türlerinde en az 75 puan, 2024-2026 yılları arasında yapılan YDS'den (İngilizce, Fransızca veya Almanca) ise en az 50 puan almış olması gerekiyor. KPSS puan sıralamasına göre denetçi yardımcılığı için ilk 200 aday, uzman yardımcılığı için ise ilk 900 aday yazılı sınava davet edilecek.

AVUKATLIK KADROSU DETAYLARI

Fon avukatlığı pozisyonu için hukuk fakültesi mezunu olmak ve avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak şartı aranıyor. Adayların 2026 yılı KPSS P3 puan türünden en az 70 puan alması gerekiyor. Başvuranlar arasından puanı en yüksek ilk 400 kişi yazılı sınava katılmaya hak kazanacak.

GENEL BAŞVURU KOŞULLARI

İlana başvuru yapacak tüm adayların sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki genel şartları taşıması gerekiyor. Ayrıca adayların iflas etmemiş veya konkordato ilan etmemiş olması, bankacılık mevzuatına aykırı fiillerde bulunmamış olması ve yüz kızartıcı suçlardan veya devlet güvenliğine karşı suçlardan mahkumiyetinin bulunmaması şartları aranıyor. Erkek adaylar için askerlikle ilişiğin bulunmaması da zorunlu koşullar arasında yer alıyor.

BAŞVURU TARİHLERİ VE ADRESİ

Adaylar başvurularını 12 Ekim – 30 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirecek. İşlemler, saat 17.00'ye kadar e-Devlet üzerinden veya Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr) sistemi aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak.