Golden Global Yatırım Bankası'na TMSF el koydu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 16.09.2026 tarihli ve 11569 sayılı Kararı ile; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.’nin, Emir KAYA’ya ait %53,98, Salih BERBEROĞLU’na ait %32 ve Recep KABA’ya ait %14 oranındaki hisselerine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verilmiştir."