Hem muhalefete hem de iş dünyasına yapılan operasyonlarla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak yönettiği şirket sayısı 1217’ye ulaştı. Yalnızca bu yıl 171 şirkete kayyum atanmasıyla TMSF’nin portföyünde inşaattan enerjiye, teknolojiden gıdaya kadar her alanda firma bulunuyor. TMSF yönettiği şirket sayısıyla Türkiye’nin en büyük holdingi haline gelirken istihdam ve aktif büyüklük gibi göstergelerde Borsa İstanbul’daki şirketler arasında zirveye oynuyor.

Geçen hafta sahte ekspertiz, temmuzda bahis, haziranda ise akaryakıt sektörüne yapılan operasyonlarla birçok şirketlere kayyum atanması, TMSF’nin denetimindeki şirket sayısını daha da artırdı. Tasfiye aşamasındaki şirketlerle beraber 2025 sonunda 1046, bu yılın haziran ayının başında ise 1156 olan kayyum atanan şirket sayısı, en güncel veriye göre 1217’ye yükseldi.

İNŞAAT İLK SIRADA

TMSF’nin paylaştığı listeye göre kayyum atanan şirketlerin 5’te 1’inden fazlası inşaat, yapı ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteriyor. TMSF’nin portföyünde gayrimenkulden sonra en çok şirketin olduğu sektörler gıda, enerji, otomotiv ve turizm olarak sıralanıyor. İş dünyasının yanı sıra CHP’li birçok belediye başkanının şirketine kayyum atanmasıyla TMSF geçen sene hızla büyümüştü.

TMSF’nin 2025 yılı faaliyet raporuna göre geçen yıl fonun kayyum olarak yönettiği şirketlerin aktif büyüklüğü 4 kat, özkaynakları 3 kat, cirosu 2.7 kat, istihdamı da 2 kat artmıştı. 2025 sonunda TMSF’nin denetimindeki şirketlerin aktif büyüklüğü 880 milyar liraya, cirosu 270 milyar liraya, istihdamı da 49 bin 227 kişiye yükselmişti.

Borsadaki şirket kayyumla %46 düştü

TMSF’nin denetiminde olan ve Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler de bulunuyor. 23 Haziran’da otomotiv yan sanayi alanında faaliyet gösteren bir yedek parça üreticisi olan Ditaş’a TMSF kayyum olarak atanmıştı. Kayyum kararından önce borsada 47.68 liradan işlem gören Ditaş hisseleri, cuma günü kapanışta 25.56 liraya inerek yüzde 46.4 geriledi. Geçen yıl ise Investco Holding soruşturmasında borsada işlem gören Pamel, Verusa Holding, Verusaturk GSYO, Innosa ve Acıselsan’a da kayyum atanmıştı.