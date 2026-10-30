Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirimde bulundu.

Açıklamada İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin 26 Ekim tarihli kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) yönetime kayyum olarak atandığı belirtildi.

İŞTE YENİ YÖNETİM KURULU

Kayyum atanmasının ardından Fon Kurulu tarafından şirketin yeni yönetim kurulu oluşturuldu; buna göre yeni yönetim kurulunda başkanlık görevine Enis Güçlü Şirin, başkan vekilliğine ise Cüneyt Ardağ getirildi.

Yönetim kurulu üyeleri Melek İnceköse İmert, Erdinç Perçemli, Ertuğrul Atik, Ercan Doğan ve Tarık Ziyad Koçkaya olarak belirlendi.

MALİ SORUNLAR KAP BİLDİRİMİNDE

Kontrolmatik'in KAP açıklamasında, yeni yönetimin gerekli çalışmalara hızlı ve titiz şekilde başladığı ifade edildi.

Şirkette gerçekleştirilen ilk tespitlere göre Kontrolmatik ile bağlı ortaklık ve iştiraklerine ait tesis ve fabrikalarda idari ve finansal sorunlar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, şirketin içinde bulunduğu maddi sıkıntılar nedeniyle çalışan personelin büyük çoğunluğunun işten ayrıldığı veya işten çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Yaşanan gelişmeler sonucunda şirket faaliyetlerinin mevcut koşullar altında sürdürülemediği kaydedildi.

Şirketin hisseleri 50 lira seviyelerinden 2 liranın altına kadar gerilemişti.