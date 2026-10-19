Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı bildirimde, şirkete kayyum ataması yapıldığını bildirdi.
Açıklamada, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) şirkete kayyum olarak atandığı aktarıldı.
Kararın ardından TMSF Fon Kurulu tarafından şirketin yeni yönetim kurulu oluşturuldu.
İŞTE YENİ BAŞKAN
Yeni yönetim kurulu başkanlığına Enis Güçlü Şirin, başkan vekilliğine ise Cüneyt Ardağ atandı.
Yönetim kurulu üyeliklerine Melek İnceköse İmert, Ercan Doğan, Arif Kural, Mert Can Aktı, Batuhan Başoğlu, Aybike Kaynar Bardakcı ve Mine Terzi getirildi.
Bildirimde, şirketin yönetim ve temsil yetkisinin TMSF Fon Kurulu tarafından atanan yönetim kurulu tarafından yürütüldüğü belirtildi.