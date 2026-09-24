Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) geçtiğimiz günlerde aldığı kararın ardından, Türkiye’de 1982 yılından bu yana faaliyet gösteren İran merkezli Bank Mellat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bankanın İstanbul Türkiye Merkez Şubesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasının ardından süreç TMSF’ye devredildBDDK’nın 18 Eylül 2026 tarihli kararıyla Bank Mellat’ın faaliyet izni kaldırıldı. Karar, 19 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Faaliyet izninin kaldırılmasıyla birlikte bankanın yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) geçti. Böylece Bank Mellat hakkında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında tasfiye süreci resmen başlamış oldu.

TMSF BANKANIN İFLASINI İSTEDİ

TMSF, Bank Mellat nezdindeki sigortaya tabi mevduatın ödenmesinin ardından bankanın ilgili mahkemeden doğrudan iflasının talep edileceğini açıkladı.

TMSF’den yapılan açıklama şöyle:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 18/09/2026 tarihli ve 11572 sayılı Kararı ile; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 71’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde Bank Mellat Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi’nin (Bank Mellat) faaliyet izni kaldırılmış ve işbu karar 19/09/2026 tarih ve 33375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu kararla birlikte, yönetim ve denetimi TMSF’ye intikal eden Bank Mellat’ın 5411 sayılı Kanun kapsamında TMSF tarafından yürütülecek tasfiye süreci başlamıştır.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri gereğince TMSF tarafından Bank Mellat nezdindeki sigortaya tabi mevduatın ödenmesini müteakiben, Bank Mellat’ın ilgili mahkemeden doğrudan iflası talep edilecek, mahkemece iflasına karar verilmesi halinde iflas tasfiyesi, iflas kararı verilmemesi halinde ise 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin infisah ve tasfiyesine ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın iradi tasfiyesi TMSF tarafından yürütülecektir."