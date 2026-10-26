Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak atandığı Param Grubu şirketlerinden Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri AŞ’nin tüm hisselerini satışa çıkardı. Satışın muhammen bedeli 1 milyar 250 milyon lira olarak belirlendi.

TMSF’nin açıklamasına göre satış, şirketin yüzde 80 hissesi ile diğer hissedarlara ait yüzde 20 hisseyi kapsıyor.

Teklifler, 17 Kasım saat 16.30’a kadar kapalı zarf içinde TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki binasına teslim edilecek.

YAZILIMLARI 30 BİNDEN FAZLA MAĞAZADA KULLANILIYOR

Nebim, perakendeci, toptancı ve üretici firmalar için ERP ve bütünleşik perakende yazılımları geliştiriyor. Şirketin yazılımları 9 binden fazla firma ve 30 binden fazla mağazada kullanılıyor. Nebim, bu firmaların 30’dan fazla ülkedeki 1000’in üzerinde mağazasına da hizmet veriyor.

Ağırlıklı olarak giyim, moda ve ayakkabı sektörüne hizmet veren şirketin ürün portföyünde Nebim V3 ERP yazılımı, bulut tabanlı Nebim ERA platformu ve yapay zeka çözümleri bulunuyor.