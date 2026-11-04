İstanbul Ticaret Odası 'nın 22'nci dönem başkanlık seçimini sonuçlandı. 850 bini aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük ticaret odası olan İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 22’nci dönem başkanlığına Şekib Avdagiç yeniden seçildi.

Avdagiç, 270 meclis üyesinin 251’inin oyunu aldı. Böylece 2018’de başkanlık görevine gelen Avdagiç,3. dönemde de İTO Başkanı oldu.

Seçim sonuçlarının ardından değerlendirmelerde bulunan Avdagiç, “İstanbul iş dünyasını ulusal ve küresel ekonominin etkin, dinamik ve öncü aktörü olarak yarınlara hazırlamaya devam edeceğiz. Türkiye ekonomisinin gelecek inşasının bir parçası olacağız” diye konuştu ve “Üyemizin sesi, ticaretin nefesi olacağız” ifadelerini kullandı.



İTO’nun yeni Yönetim Kurulu üyeleri arasında Ahmet Özer, Ali Tutuk, Bahadır Yaşık, Davut Tolga Batallı, Ercan Özboyacı, GiyasettinEyyüpkoca, İbrahim Doğan Salman, Murat Hazıroğlu, Yakup Köç, Zeki Akbal yer aldı.