Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu‘nun 1 Nisan’da uygulamaya giren kararıyla "istenmeyen SMS ve aramalara karşı yeni bazı önlemleri" devreye aldı. Buna göre yetkilendirilen işletmeciler ile acente/bayiler gibi işletmeci adına işlem yapanlar, elektronik haberleşme hizmetlerinin pazarlanması, tanıtımı, bilgilendirme gibi amaçlarla sadece kendi abonelerini arayabilecek. Aboneleri dışındaki kişiler telefonla aranamayacak ve SMS/MMS gönderilemeyecek.

TOBB Türkiye Telekomünikasyon Meclisi’nin, konuyla ilgili olarak BTK’ya bir yazı yazdığı, BTK’nın söz konusu kararına yönelik itirazlarını ve taleplerini dile getirdiği öğrenildi. TOBB Türkiye Telekomünikasyon Meclisi’nin, dikkat çektiği konular şöyle:

"Karar, açık rıza temelinde gerçekleştirilen ticari elektronik iletişimlerin yanı sıra bilgilendirici nitelikte yapılan elektronik iletişimlerin de engellenmesi anlamına geliyor.

Mevcut durumda, tüketicilerin açık rıza gösterdikleri ve hukuka uygun kabul edilen haberleşme faaliyetleri yasaklanıyor.

Başvuru teyidi, tek kullanımlık şifre gönderimi, e-Devlet onay bağlantısı, kurulum randevusu, aktivasyon bilgisi, eksik belge veya bilgi bildirimi, teknik süreç bilgilendirmesi gibi iletiler pazarlama ya da tanıtım amacı taşımakta, tüketicinin başlattığı işlemin tamamlanmasına hizmet etmektedir.

Bu tür iletişimlerin yasak kapsamında değerlendirilmesi, tüketicinin kendi iradesiyle başlattığı abonelik veya hizmet alma sürecinin tamamlanmasını zorlaştıracaktır.

Tüketici başvuru yaptıktan sonra kendisine doğrulama kodu, onay bağlantısı veya kurulum randevusu bilgisi iletilememesi halinde, hizmetten yararlanma süreci kesintiye uğrayacaktır."

TOBB NELER TALEP ETTİ?

TOBB Türkiye Telekomünikasyon Meclisi, taleplerini de şöyle sıraladı:

"İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinde geçerli onayı bulunan kişilere, bu onay kapsamındaki ticari elektronik iletilerin gönderilebilmesine olanak tanınsın,

Kişinin işletmeciye doğrudan başvurarak veya dijital kanallar üzerinden iletişim talebi oluşturarak başlattığı görüşmeler, istenmeyen arama kapsamında değerlendirilmesin,

Abonelik, başvuru, doğrulama, aktivasyon, kurulum, randevu, teknik bilgilendirme gibi iletişimler pazarlama ve tanıtım amaçlı iletişimlerden ayrı tutulsun."