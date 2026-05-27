Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Yazılım Meclisi himayesinde 17 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek "TOBB İş Dünyası Yapay Zeka Zirvesi", iş dünyasını, teknoloji ekosistemini ve karar vericileri aynı platformda bir araya getirecek.

Meclis Başkanı Ertan Barut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapay zeka çözümleri geliştiren teknoloji firmaları ile sanayicileri, KOBİ'leri ve karar vericilerin buluşturulacağı zirvenin, 1000 katılımcı, 500'den fazla karar verici, 1000 B2B görüşme ve 20'den fazla konuşmacıya ev sahipliği yapacağını söyledi.

Barut, zirveyle yapay zekanın kurumların gerçek iş süreçlerine uygulanabilir, ölçülebilir ve sürdürülebilir çözümlerle entegre edilebilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Birçok kurumun yapay zekanın potansiyelinin farkında olduğunu dile getiren Barut, şöyle devam etti:

"Ancak iş dünyasının gündeminde hala şu kritik sorular var: Nereden başlanmalı, doğru çözüm ortağı nasıl seçilmeli, gerçek iş ihtiyaçları nasıl belirlenmeli, yapay zeka yatırımları nasıl önceliklendirilmeli? TOBB İş Dünyası Yapay Zeka Zirvesi, tam da bu ihtiyaçlara yanıt vermek üzere hayata geçirildi. Zirvede, katılımcıları, yapay zeka yatırımı planlayan KOBİ ve sanayicilerle birebir temas, gerçek saha deneyimi sunan teknoloji firmaları, yapay zeka destekli eşleştirme ile planlı B2B görüşmeler, yeni iş ortaklıkları ve sürdürülebilir işbirlikleri, Türkiye'nin önde gelen sektör temsilcileri ve vizyoner konuşmacıları bekliyor. Zirve, yalnızca farkındalık oluşturmak için değil, gerçek işbirlikleri ve somut ticari çıktılar üretmek için kurgulandı."

Barut, zirvenin, Türkiye'nin sanayi ve hizmet sektöründe yapay zeka dönüşümünü hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen, ulusal ölçekte farkındalık, eğitim ve işbirliği sağlayan vizyoner bir dönüşüm hareketi olduğunu belirterek, TOBB Türkiye Yazılım Meclisi himayesinde düzenlenen zirvenin, yapay zekayı teoriden çıkararak, firmaların gerçek iş süreçlerine entegre edilebilecek somut çözümler sunmayı hedeflediğini kaydetti.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI NASIL PLANLANIYOR?

Türkiye genelinde gerçekleştirilecek etkinliklerle sanayicileri, KOBİ'leri, karar vericileri ve teknoloji sağlayıcılarını aynı platformda buluşturacaklarını anlatan Barut, yapay zeka yatırımlarının doğru planlanmasının, doğru çözüm ortaklarıyla buluşmasının ve ölçülebilir çıktılara dönüşmesinin sağlanacağını bildirdi.

Türkiye'de birçok firmanın yapay zekanın sunduğu fırsatların farkında olduğunu ancak dönüşüm sürecinde nereden başlanacağını, teknolojiyi iş süreçlerine nasıl entegre edeceğini ve doğru yatırım kararlarını nasıl vereceğini netleştirmekte zorlandığını anlatan Barut, "Vizyonumuz, yapay zekayı teoriden çıkararak, somut ve uygulanabilir çözümlerle iş süreçlerine entegre edilebilir hale getirmek. Etkinlikle, Türkiye genelinde sürdürülebilir yapay zeka işbirliği ortamının gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Barut, zirve kapsamında firmaların kendi iş süreçlerine uygun teknolojileri değerlendirme ve karşılaştırma imkanı bulacaklarını dile getirerek, "Bu sayede yatırım kararları daha bilinçli ve daha sağlıklı bir zeminde şekillendirilebiliyor. Çünkü inanıyoruz ki Türkiye'nin geleceği, yapay zekayı sadece konuşan değil, onu etkin kullanan bir üretim gücü olmasında yatıyor." değerlendirmesinde bulundu.